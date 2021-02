Twee doden bij geweld jeugdbendes bij Parijs

In Frankrijk zijn in 24 uur tijd twee kinderen gedood bij geweld door jeugdbendes. Beide slachtoffers waren nog maar 14 jaar oud. De daders waren rond dezelfde leeftijd.

Door Frank Renout

De Franse regering stuurt 100 extra politiemensen naar het departement Essonne, ten zuiden van Parijs. Aanleiding is het recente geweld van jeugdbendes daar. De agenten moeten de rust herstellen en zorgen dat het niet opnieuw tot gewelddadigheden komt.

Afgelopen maandagmiddag was er een eerste vechtpartij. Twee rivaliserende jeugdbendes gingen elkaar eind van de middag te lijf in Saint-Chéron, op enkele tientallen kilometers van de hoofdstad. Een 14-jarige meisje, Lilibelle, werd daarbij met een mes in haar buik gestoken. Ze overleed ’s avonds in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

In de nasleep werden zes kinderen van 13 tot 16 jaar aangehouden die meededen aan het geweld. ,,Eén van de minderjarigen heeft bekend betrokken te zijn geweest bij de dodelijke steekpartij’’, aldus justitie.

De dag erna kwam het in Boussy-Saint-Antoine, ook in het departement Essonne, tot botsingen tussen twee andere jeugdbendes. Daarbij waren zo’n 30 jongeren betrokken, gewapend met messen en stokken. De groepen gingen midden op straat met elkaar in gevecht. Een 14-jarige jongen werd met een mes in zijn borst gestoken en overleed. Een 13-jarige jongen werd ook gestoken en belandde zwaar gewond in het ziekenhuis.

De politie hield ter plekke zes verdachten aan, allemaal minderjarig. Later meldde zich een 15-jarige jongen vrijwillig op het politiebureau, die zei verantwoordelijk te zijn voor de dodelijke messteken.

Volgens justitie hebben de twee vechtpartijen niets met elkaar te maken. Maar ze staan wel symbool voor de toenemende strijd tussen bendes. ,,Het geweld is vooral het werk van jongeren en grijpt als een gezwel om zich heen in ons hele departement’’, zei openbaar aanklaagster Caroline Nisand.

Eind vorige maand kwam het een weekend lang tot botsingen tussen twee jeugdbendes in Evry, één van de grootste steden in Essonne. De politie hield toen meer dan 30 jongeren aan.

De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, bezocht dinsdagavond het departement. ,,In heel Frankrijk hebben we te maken met zo’n 74 jeugdbendes’’, zei de minister. ,,En daarvan zijn er 70 actief in de regio Groot-Parijs.’’

Volgens Darmanin betreft het vrijwel altijd jongeren die niet meer naar school gaan en waarbij elk ouderlijk toezicht ontbreekt. Via sociale media zouden ze elkaar opstoken en rivalen uitdagen. ,,Ze zijn van school gestuurd en proberen zich in hun omgeving te bewijzen met het enige middel dat ze nog hebben: fysiek geweld’’, zei socioloog Gérard Mauer op de Franse televisie.

Volgens cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken neemt het probleem toe. In 2020 werden 357 botsingen en vechtpartijen tussen jeugdbendes geteld: 24 procent meer dan het jaar ervoor. Daarbij vielen vorig jaar drie doden en 280 gewonden, blijkt uit vertrouwelijke politiestukken die uitlekten in dagblad Le Parisien.

In het departement Essonne gingen vorig jaar 91 keer bendes met elkaar op de vuist, tegen 56 keer het jaar ervoor. ,,Het geweld neemt toe in aantal, in intensiteit en in ernst’’, aldus Éric Jalon, prefect van het departement.

Het nieuwe en meest verontrustende, volgens de autoriteiten, is dat de daders steeds jonger worden. Tot voor kort werden jeugdbendes vooral gevormd door 17 en 18-jarigen. Nu staan kinderen van 13 en 14 vooraan met messen als er gevochten wordt.

,,Dat bendes uit verschillende wijken met elkaar op de vuist gaan, dat is niet nieuw. Maar de daders gaan wel steeds harder te werk en worden steeds jonger’’, liet een woordvoerder van een politievakbond weten. ,,Vaak zijn ze zó jong, dat ze bij de politie nog niets eens bekend zijn.’’

Ruim een maand geleden was er nog volop ophef over jongerengeweld in Parijs zelf. Een groep onbekenden ging toen met ongekend geweld een 15-jarige jongen te lijf, midden op straat. Ook dat zou te maken hebben gehad met rivaliteit tussen bendes.

De videobeelden werden op Twitter gezet. Te zien is hoe de jongen op straat ligt en door zo’n tien jongeren wordt geschopt en geslagen met stokken. ‘Een ongekend beestachtige aanval’, schreef minister Darmanin destijds op Twitter.

De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht, zes uur geopereerd en belandde in coma. Tien jongeren werden erna aangehouden.

Prefect Éric Jalon van Essonne heeft gevraagd om extra patrouilles in de steden waar de afgelopen dagen gevechten waren en in gemeenten daarom heen. ,,We moeten oplettend blijven en herhaling voorkomen. Maandag gaan we met een tiental burgemeesters, scholen en OV-bedrijven bij elkaar zitten om te kijken wat ieder van ons kan doen tegen deze bende-oorlogen.’’