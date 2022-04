Twee broers gearresteerd na bloedbad in uitgaansgebied Sacramento

In de Californische hoofdstad Sacramento zijn twee mannen gearresteerd in verband met een schietpartij op zondagochtend in het uitgaansgebied van de stad. Het gaat om twee broers. Dandrae en Smiley Martin (26 en 27 jaar oud) worden verantwoordelijk gehouden voor de dood van zes mensen. Tien anderen raakten (zwaar)gewond.

Meer dan honderd kogels werden zondagmorgen (lokale tijd) afgevuurd in het centrum van Sacramento. Het vuurgevecht begon tegen sluitingstijd van de bars - rond 02.00 uur in de ochtend - in de straten rond het sportcentrum van basketbalclub Sacramento Kings, niet ver van het Capitool. Er waren toen veel mensen op straat. Naar verluidt begon het schieten na een vechtpartij in een van de bars. Getuigen repten van twee schutters.

Een dag later meldde de politie de aanhouding van de 26-jarige Dandrae Martin. Hij werd beschuldigd van een aanval met een dodelijk wapen en het dragen van een geladen wapen als een veroordeelde. Dandrae Martin moet vandaag voor het eerst voorkomen bij de rechter.

De politie meldde vandaag ook de aanhouding van zijn broer, de 27-jarige Smiley Martin. Hij werd gearresteerd in het ziekenhuis. Smiley Martin werd na de schietpartij namelijk met de tien gewonden naar een ziekenhuis vervoerd. Hij had zware verwondingen. Als hij is hersteld, wordt hij naar de gevangenis gebracht. Smiley Martin wordt verdacht van verboden wapenbezit en bezit van een machinegeweer, meldt persbureau AP op basis van het politierapport.

Eerdere veroordelingen

De jonge Martin is een bekende van de politie. Hij werd in 2016 al eens veroordeeld voor zware mishandeling en in 2018 voor een drugsdelict. Ook verboden wapenbezit en diefstal staan op zijn strafblad. Uit rechtbankverslagen blijkt volgens persbureau AP dat hij in 2016 schuldig pleitte voor het slaan, schoppen en verstikken van een vrouw in een hotelkamer, toen ze weigerde voor hem als prostituee te werken.

Dandrae Martin zat al eens anderhalf jaar vast voor het overtreden van zijn proeftijd, maar kwam in 2020 vrij uit een gevangenis in Arizona. De eigenlijke straf was toen tien jaar cel. Openbaar aanklagers schreven in die tijd in een brief aan de mensen die over vervroegde vrijlatingen gaan, dat zij Dandrae Martin niet moesten vrijlaten. ‘Martins strafblad is gewelddadig en lang. Hij heeft verschillende overtredingen begaan en heeft duidelijk weinig respect voor het menselijk leven en de wet.’

Zijn broer Smiley startte zaterdag, een paar uur voor de schietpartij, een livestream op Facebook waarin hij met een vuurwapen is te zien. De autoriteiten onderzoeken nu onder meer of dat vuurwapen is gebruikt tijdens de schietpartij. Zij denken dat de broers gestolen vuurwapens in bezit hadden. Op verschillende plekken zijn huiszoekingen gedaan.

Overigens werd gisteren ook de 31-jarige Daviyonne Dawson gearresteerd voor verboden wapenbezit in het gebied van de schietpartij. Vooralsnog gaat de politie er niet van uit dat hij een rol heeft gespeeld in de schietpartij of dat zijn wapen daarbij is gebruikt.

Zes doden

Bij de schietpartij kwamen zes mensen om het leven. Het gaat om drie mannen - Sergio Harris (38), Joshua Hoye-Lucchesi (32) en De’vazia Turner (29) - en drie vrouwen - Johntaya Alexander (21), Melinda Davis (57) en Yamile Martinez-Andrade (21). Tien anderen raakten gewond, van wie vier ernstig.

Getuigen leverden de politie meer dan 100 video's en foto's. ,,Het onderzoek is erg complex, met veel ooggetuigen, video's en andere vormen van bewijs’’, zei officier van justitie Anne Marie Schubert dan ook.

Tweede keer in vijf weken

Het was alweer de tweede massaschietpartij in vijf weken in de hoofdstad van Californië. Eind februari was er een schietpartij in een kerk in een voorstad van Sacramento. Daarbij schoot een man vier mensen dood, inclusief drie van zijn kinderen, en pleegde hij vervolgens zelfmoord.

Het vuurwapengeweld is sinds 2020 erg toegenomen in veel plaatsen in de VS. Dit jaar zijn volgens de statistieken van gunviolencearchive.org in de VS al meer dan 4300 mensen door opzettelijk gepleegd vuurwapengeweld gedood, zelfmoorden niet meegerekend. Er zijn in het land in 2022 al 117 grote schietpartijen geweest, mass shootings, waarbij minstens vier slachtoffers vielen zonder de dader(s) mee te tellen.

