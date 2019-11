Twee bewakers Jeffrey Epstein opgepakt om vervalsen papieren

Twee New Yorkse gevangenbewaarders die verantwoordelijk waren voor het bewaken van Jeffrey Epstein in de nacht dat hij zelfmoord pleegde, zijn vandaag gearresteerd. Dat meldt The New York Times . De twee zouden papieren hebben vervalst.

Epstein, een veroordeelde zedendelinquent die Donald Trump, Bill Clinton en prins Andrew tot zijn vrienden rekende, werd in augustus dood aangetroffen in zijn cel in een gevangenis in New York. Een maand eerder werd de Amerikaanse zakenman gearresteerd en beschuldigd van seksuele handel en misbruik van tientallen tienermeisjes in Florida en New York tussen 2002 en 2005.

De bewakers moesten Epstein in de federale gevangenis elk half uur controleren en daarvan een logboek bijhouden. Ze worden ervan verdacht dit niet te hebben gedaan en vervolgens de papieren te hebben vervalst. De twee bewakers werden eerder al op non-actief gesteld, terwijl de FBI en de inspecteur-generaal van het ministerie van Justitie de omstandigheden rond Epsteins dood onderzochten.

De lopende aanklachten zijn de eerste in verband met de dood van de 66-jarige Epstein nadat hij in augustus in het Metropolitan Correctional Center zich van het leven had beroofd. Hij zat daar in afwachting van zijn proces.

Zelfmoordwacht

Epstein stond onder extra bewaking, nadat hij op 23 juli op zijn celvloer was gevonden met blauwe plekken in zijn nek. Hij werd ongeveer een week voor zijn dood uit de ‘zelfmoordwacht’ gehaald, wat betekende dat hij minder nauwlettend in de gaten werd gehouden. Maar nog steeds zou hij elke dertig minuten moeten worden gecontroleerd.

Onderzoekers geloven dat die controles enkele uren niet werden uitgevoerd voordat Epstein in zijn cel werd ontdekt met een laken om zijn nek. De gemeentelijke lijkschouwer concludeerde dat de dood van Epstein zelfmoord was, maar dat voorkwam niet dat later allerlei samenzweringstheorieën de kop opstaken. Uit het autopsierapport bleek dat zijn nek op verschillende plaatsen was gebroken.