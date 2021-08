Twee aanslagen in Kaboel: ten minste dertien doden

Opgeblazen

‘Gruwelijke terroristische aanslag’

De Amerikaanse president Joe Biden is ingelicht over de aanslagen. Volgens verschillende berichten zou er rond het vliegveld ook zijn geschoten. Een Afghaanse getuige, Adam Kahn, bevestigde een explosie midden in een groep mensen die wachtte op evacuatie. President Biden had op dat moment juist een ontmoeting met veiligheidsfunctionarissen over de situatie in Afghanistan, waar de Verenigde Staten in de laatste fase zitten om hun twintigjarige oorlog in dat land te beëindigen. Verschillende landen, onder andere Duitsland en Groot-Brittannië, melden nu dat hun eigen soldaten ongedeerd zijn.



NAVO-chef Jens Stoltenberg heeft de dubbele zelfmoordaanslagen veroordeeld als een ‘gruwelijke terroristische aanslag’. De aanslag vlakbij de luchthaven van Kabul mag de evacuaties van mensen uit Afghanistan niet blokkeren, zegt hij. ,,Onze prioriteit blijft om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.”