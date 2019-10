Twaalf levende migranten gevonden in Belgische koeltruck

Monumen­taal Japans kasteel in vlammen

21:15 In het monumentale Shuri-kasteel in Japan is een grote brand uitgebroken, meldden verschillende media. Het gebouw, dat ligt bij de zuidelijke plaats Naha, staat sinds het jaar 2000 op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn.