Twaalf doden bij schietpartij in bar Californië

Getuigen zeggen dat een man rond half twaalf ‘s avonds de bar genaamd Borderline binnenliep en het vuur opende. Op dat moment zouden honderden mensen aanwezig zijn geweest in de horecazaak. Twee huilende vrouwen vertelden journalisten hoe opeens schoten klonken terwijl er een linedance gaande was. Daarna zou paniek zijn uitgebroken. ,,We zagen schoten en rook. Hij schoot op alles, zelfs op de speakers.’’ De krant Ventura County Star meldt op gezag van politiemensen ter plaatse dat de dader zo’n dertig schoten heeft gelost. Er klonken nog steeds schoten toen de politie arriveerde. Minstens twaalf personen kwamen om het leven. Een van de doden is een agent, die op de noodoproep afkwam.

Chaos

Agenten die de bar binnengingen, zagen dat mensen zich overal hadden verstopt. Omstanders hadden een veilig heenkomen gezocht in toiletten en zelfs in kruipruimtes op zolder. Anderen waren weggerend en vroegen om medische hulp bij een nabijgelegen tankstation. Op foto’s is te zien dat gevluchte mensen elkaar troosten en praten met de politie.

De autoriteiten hebben na de schietpartij wegen in de omgeving afgezet en een helikopter het luchtruim ingestuurd. Agenten schreeuwden tegen omstanders dat ze afstand moesten houden. Men dacht aanvankelijk dat de schutter nog in de buurt rondliep. Later werd duidelijk dat de schutter om het leven was gekomen bij het incident. Hij is neergeschoten door de politie en is vooralsnog de dertiende dode.