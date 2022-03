Tv-protest een kentering in de publieke opinie? ‘Te kort om echt indruk te maken op de gewone rus’

Midden in het nieuwsprogramma van Channel 1 op de Russische staatstelevisie bestormde redacteur Marina Ovsjannikova (44) maandagavond de studio met een protestposter tegen de oorlog. Ze scandeerde meerdere malen: ‘Nee tegen oorlog!’ Op haar plakkaat stond: ‘Geloof de propaganda niet. Hier wordt tegen je gelogen’. En in het Engels: ‘Geen oorlog! Russen tegen oorlog!’ Deze daad van verzet was acht seconden in beeld, Ovsjannikova had als journalistiek medewerker van Channel 1 toegang tot de studio. Ze hoeft niet in de cel voor haar actie, een rechter in Moskou legde haar een geldboete van omgerekend bijna 260 euro op. Wel moet ze later mogelijk nog een keer voor de rechter verschijnen.