Tusk prijst EU onderhandelaar Barnier

Dit zijn de voorpagi­na's van de Britse kranten na de brexit-deal

3:54 De voorpagina's van de Britse kranten vandaag spreken boekdelen. De brexit ofwel ‘brexsh*it’ aldus The Sun, beroert iedereen van links tot rechts. De veelgeplaagde premier May is vrijwel overal kop van jut. Metro vat het bondig samen: ‘back May or sack May’: steun May of laat haar (en de deal) vallen.