'Turkse regering gijzelt Amerikanen'

Amper drie weken geleden noemde president Trump zijn Turkse ambtgenoot Erdogan nog een vriend. ,,De relatie tussen onze landen is nog nooit zo goed geweest, mede dankzij onze persoonlijke relatie", zo voegde hij er aan toe. Inmiddels vliegen de beschuldigingen over en weer. De Amerikaanse ambassadeur in Istanboel, John Bass, is niet langer welkom. De topdiplomaat beschuldigt 'sommigen in de Turkse regering' ervan dat zij 'uit zijn op wraak in plaats van gerechtigheid'.

Totaal ongegrond

Groeiende irritaties

De sinds 2013 groeiende irritaties tussen Washington en Ankara groeiden na de coup uit tot een vertrouwenscrisis. Toen in oktober vorig jaar de Amerikaanse predikant Andrew Brunson, die al tientallen jaren in de Turkse stad Izmir woont, in een cel werd opgesloten op beschuldiging van connecties met Gülenisten, had Washington de indruk dat hij als 'gijzelaar' werd vastgehouden. De Turkse autoriteiten zouden de 'gijzelaars' willen gebruiken bij onderhandelingen over de ruil van gevangenen. Erdogan bevestigde dat kortgeleden feitelijk. ,,Amerika zegt: 'geef ons de geestelijke terug'. Maar zij hebben ook een geestelijke van ons", aldus de president, die daarmee doelde op Fethullah Gülen. ,,Geef hem aan ons, dan geven wij Brunson aan de VS."

Achter tralies

Inmiddels zit er een dozijn Amerikaanse 'gijzelaars' achter tralies. Hoog op het verlanglijstje van Erdogan staat na Gülen ook Reza Zarrab, een Turks-Iraanse handelaar die sinds maart 2016 in Manhattan vastzit in afwachting van zijn proces. Hij was een van de verdachten in het corruptieschandaal waarbij vier van Erdogans ministers moesten aftreden en is in New York aangeklaagd wegens het ontduiken van handelssancties tegen Iran.