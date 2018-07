Turkse politie verhindert Gay Pride Istanbul voor vierde jaar op rij

Merkel in gevaar: asielbe­leid leidt tot regerings­cri­sis in Duitsland

20:58 In Duitsland zitten regeringspartijen CSU en CDU de hele zondag in crisisberaad over de asielproblematiek. De kleinere Beierse zusterpartij CSU vindt het Europese asielakkoord dat de eigen bondskanselier Angela Merkel vorige week sloot onacceptabel.