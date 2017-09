Turkse politie pakt IS-verdachten op

Van de arrestanten zijn er 73 van buitenlandse komaf. Zij zullen worden overgedragen aan de bevoegde autoriteiten om vervolgens het land te worden uitgezet. Welke nationaliteit ze hebben is niet bekendgemaakt. De andere verdachte wordt nog ondervraagd.



Turkije houdt IS verantwoordelijk voor meerdere dodelijke aanslagen in het land. Daarbij zijn sinds 2015 meer dan driehonderd mensen gedood.



Samen met het bestrijden van IS-cellen binnen de grenzen begon Turkije in augustus 2016 een militaire operatie in het noorden van Syrië om in de grenszone IS-extremisten uit te schakelen. Aanleiding was een zelfmoordaanslag tijdens een bruiloft in de zuidoostelijke provincie Gaziantep.