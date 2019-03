Turkse kiezers straffen Erdogan niet massaal af bij lokale verkiezingen

De Turkse kiezers hebben bij lokale verkiezingen voor diverse verrassingen gezorgd. Maar nadat twee derde van de stemmen was geteld, leek de AKP van president Erdoğan wel af te stevenen op winst in zijn ‘geliefde’ Istanboel. De grootste metropool en de economische hoofdstad van Turkije, waar hij in 1994 als burgemeester zijn politieke loopbaan begon, werd door president Erdoğan gezien als de symbolische hoofdprijs in deze verkiezingen.

In de hoofdstad Ankara lijkt het er op dat de kandidaat van de oppositie de burgemeesterspost gaat veroveren. Dat zou een gevoelige nederlaag zijn voor Erdoğan. Mansur Yavas stond ook vijf jaar geleden op voorsprong, maar nadat een elektriciteitsstoring het tellen van de stemmen had onderbroken, wist de zittende AKP-burgemeester toch te winnen. Door te knoeien met de stembiljetten, aldus de oppositie.

Ook winst Grijze Wolven

Andere verrassingen waren dat de Koerdische stad Tunceli met Mehmet Fatih Maçoğlu voor het eerst een communistische burgemeester krijgt, dat diverse steden in het vooral door Koerden bewoonde zuidoosten in handen kwamen van de AKP, en dat de ultranationalistische partij van de Grijze Wolven (MHP) won in steden waar zij de strijd aangingen met de AKP, haar bondgenoot op landelijk niveau.

President Erdoğan schilderde deze lokale verkiezingen in zijn campagnetoespraken af alsof het voortbestaan van het land op het spel stond. De meeste kiezers zagen het als een referendum over het beleid van Erdoğan, die ruim vijf jaar president is en zich ‘de baas van de economie’ noemt.

Geen tik op de vingers

De meeste kiezers vertaalden de oplopende onvrede over de groeiende werkloosheid en armoede niet in een stem tegen de burgemeesterskandidaten die door Erdoğan waren benoemd. De gevreesde tik op de vingers bleef in veel steden en regio’s uit. Erdoğan had er de afgelopen weken alles aan gedaan om een afstraffing via de stembussen binnen de perken te houden.

Erdoğan sprak op niet minder dan honderd manifestaties van zijn Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling (AKP) in alle delen van Turkije. Alleen al in de afgelopen twee dagen hield hij in 14 wijken van Istanboel peptalks waarin hij zijn aanhangers aanspoorde om te gaan stemmen. ,,Elke stem die niet wordt uitgebracht, zal degenen in de kaart spelen die snode plannen maken tegen deze natie”, aldus Erdoğan. Keer op keer hamerde hij erop dat een duistere alliantie van buitenlandse vijanden en hun Turkse collaborateurs er alles aan doet om de ontwikkeling van Turkije als een sterk en welvarend land te saboteren. ,,Ik wil dat jullie de stemmen gebruiken om alle vijanden van onze vlag en onze oproep tot gebed een lesje te leren”, zo spoorde hij zijn kiezers aan.