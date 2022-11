Turkse juweelmagnaat (71) sterft na val van cruiseschip, familie vermoedt misdrijf

De Turkse juweelmagnaat Dilek Ertek (71) is overleden nadat ze midden in de nacht van een cruiseschip viel. Haar familie gaat uit van een misdrijf. Vanuit haar kamer zijn verschillende juwelen buitgemaakt.

Ertek was eigenares van het bekende juwelenmerk Tiffany in Turkije. Ze was op vakantie op een Noors cruiseschip toen ze van het balkon van haar suite in zee viel. De familie van Ertek heeft de politie opgeroepen om onderzoek te doen naar haar vriend met wie ze op vakantie was. Experts vinden het verdacht dat Ertek over de balustrade van het terras viel, aangezien ze zelf maar 1,58 meter lang is en de balustrade 90 centimeter hoog.

Hoewel de camerabeelden tonen dat ze om 03.00 uur in zee viel, gaf haar vriend haar pas 20 uur later als vermist op. De man in kwestie werd volgens buitenlandse media ondervraagd door de politie, maar is ondertussen alweer terug naar huis gereisd.

Klacht

Er is een uitgebreide zoekactie op poten gezet, maar het lichaam is vooralsnog niet gevonden. De kapitein van het schip, Mustafa Can, zei tegen de pers dat het zeer moeilijk is om van dit type cruiseschip te vallen. De advocaten van Ertek gaan ook een klacht indienen tegen de cruisemaatschappij.

Dilek Ertek werd geboren in Istanboel en studeerde af aan de Mimar Sinan Universiteit als architect. Vervolgens studeerde ze diamantkunde in New York. Eind 1995 opende zij de eerste Tiffany-winkel in Istanboel en dat groeide uit tot een zeer succesvolle keten.