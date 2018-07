Turkse fotograaf slaat man gebroken neus om kindbruid

Dit zijn ze! De Thaise voetbal­lers met wie we wekenlang hebben meegeleefd

18:01 De WK-halvefinalisten kunnen de sterren van de hemel spelen, maar dit is momenteel toch heus het meest geliefde voetbalteam ter wereld: de jeugdspelers van Moo Pa (de Wilde Zwijnen). Want ze zijn vandaag uiteindelijk allemaal gered uit de ondergelopen grot van Tham Luang, in het noorden van Thailand. Alle dertien, inclusief de dappere trainer. Vandaag kwam hij als laatste boven de grond.