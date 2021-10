Turkije stuurt Nederlandse ambassadeur en anderen toch niet weg

De jongste diplomatieke rel tussen Turkije en het westen lijkt daarmee ten einde. Maar in Nederland zijn Tweede Kamerleden niet te spreken over de, in hun ogen, knieval van de Nederlandse ambassadeur. ,,Erdogan blaft en 10 landen trekken zich met de staart tussen de benen terug”, schrijft Ruben Brekelmans (VVD) op Twitter. Hij noemt het een pijnlijke vertoning en een teken van zwakte. Kati Piri (PvdA) vindt het een gênante vertoning en ‘de wereld op z’n kop'. Ze vraagt zich af of Nederland Erdogans gezicht moet redden, of dat Nederland moet staan voor de vrijheid van Kavala.