Turkije pakt vermeende IS-leden op na 'veiligheidsdreiging' bij ambassade VS

Geplande actie

De Turkse autoriteiten pakken regelmatig vermeende IS-leden op. Het is niet duidelijk of er enig verband bestaat tussen de jongste arrestaties en de tijdelijke sluiting van de Amerikaanse ambassade. Volgens Anadolu was de politieactie 'eerder gepland'.



Gisterenavond meldde de ambassade in Ankara vandaag dicht te blijven voor het publiek vanwege een veiligheidsdreiging. De vertegenwoordiging adviseerde Amerikanen in Turkije grote menigten en het ambassadegebouw te vermijden. De ambassade ging verder niet in op details over de dreiging.



Het bureau van de gouverneur van Ankara meldde dat de extra veiligheidsmaatregelen genomen zijn nadat Amerikaanse inlichtingendiensten erop hadden gewezen dat er een aanval zou kunnen plaatsvinden op de ambassade of op plaatsen waar Amerikanen zijn.