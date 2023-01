Turkije ontbiedt Nederlandse ambassadeur om protest met koran in Den Haag: ‘Verachtelijke daad’

5 vragen Komt er een nieuwe Russische aanval? Experts twijfelen nauwelijks nog

Topoverleg met de leiders van Belarus, rekrutering van Servische vrijwilligers, het plaatsen van luchtafweer op gebouwen in Moskou en nieuwe troepenopbouw in de deels al bezette regio Loehansk. Dat Rusland plannen heeft om de komende weken (of maanden) het initiatief te herpakken in de oorlog in Oekraïne, lijdt volgens waarnemers nauwelijks nog twijfel.

20 januari