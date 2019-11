Turkije begint met terugsturen IS’ers: ‘Duitser en Amerikaan uitgezet’

Porsche vliegt eerste etage kantoorge­bouw binnen: 2 doden

1:16 Een Porsche cabriolet reed op zo’n hoge snelheid over de openbare weg, dat het voertuig de lucht in vloog en zich op de eerste etage van een kantoorgebouw in Toms River, in de Amerikaanse staat New Jersey, in de muur boorde. Beide inzittenden kwamen om het leven.