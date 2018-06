Tunesiër wil Franse nationaliteit: ook ik ben een held

Beelden van de heldendaad gingen dagenlang de wereld over. Gassama werd zelfs ontvangen door president Macron, die hem het Franse paspoort schonk. De uitgewezen Tunesiër Ayman ziet in deze naturalisatie een kans. Hij was zonder verblijfsstatus in Frankrijk toen hij in april 2015 met gevaar voor eigen leven twee kleine kinderen uit een brandende flat in Fosses, ten noorden van Parijs, redde. De redding van de kinderen is echter niet gefilmd. Ayman verliet de plek van zijn heldendaad bovendien onopvallend, omdat hij illegaal was.