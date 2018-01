Tsjechen gunnen pro-Russische president Zeman tweede termijn

Zeman is een verklaard tegenstander van het Europese immigratiebeleid omdat moslims volgens hem niet in Europa kunnen integreren. Hij keert zich tegen opgelegde Europese quota voor de opvang van vluchtelingen. Zeman wil bovendien een einde aan de sancties tegen Rusland, afgekondigd na de annexatie van de Krim. Volgens de president wordt Poetin te vaak onheus behandeld door Europa en verdient de Russische leider veel meer vertrouwen. In tegenstelling tot de meeste Europese politici heeft Zeman ook veel vertrouwen in zijn Amerikaanse collega Donald Trump.

Volledig scherm Jiri Drahos legt zich kort na de uitslag neer bij zijn nederlaag en feliciteert Milos Zeman met zijn overwinning. Foto Reuters © REUTERS

De sociaal-democraat Zeman versloeg in de tweede ronde van de verkiezingen Jiri Drahos (68), voormalig directeur van de Academie voor de Wetenschappen in Praag. De opkomst was 66 procent. Zeman had de eerste ronde gewonnen maar bleef steken onder de 50 procent. Dat maakte de tweede ronde noodzakelijk. Omdat Drahos daarin de steun kreeg van veel andere partijen, werd het dit keer een nek-aan-nekrace. Zeman veroverde 51,8 procent van de stemmen, de partijloze academicus Drahos bleef steken op 48,2 procent. Drahos legde zich meteen neer bij zijn nederlaag. ,,Ik wil Milos Zeman graag feliciteren met zijn zege’’, aldus Drahos. Hij wist een meerderheid van de kiezers er niet van te overtuigen dat ‘er een einde moet komen aan het populisme en aan het klimaat van angst in Tsjechië’.

Verdeelheid

Zeman is na Vaclav Havel en Vaclav Klaus de derde president van Tsjechië sinds de breuk met Slowakije in 1993. Hij begint nu aan een tweede termijn van vijf jaar. In tegenstelling tot Drahos die een groot pleitbezorger is van Europese samenwerking, houdt Zeman er een pro-Russisch beleid op na. Hij wil ook nauwere banden met China. De uitslag van de verkiezingen legt een sterk verdeeld Tsjechië bloot. Een krappe meerderheid kijkt voor samenwerking liever in oostelijke richting, het andere bevolkingsdeel kijkt in westelijke richting, naar de rest van Europa. Zeman kreeg vooral steun van de armere bevolkingsgroepen op het platteland, de aanhang van Drahos is beter opgeleid, heeft een hoger inkomen en woont in de grotere steden.

Volledig scherm De opkomst bij de tweede ronde van de presidentsverkiezingen, uitgesmeerd over twee dagen, was 66 procent. © EPA

De president in Tsjechië speelt geen louter ceremoniële rol. Hij kan het zijn politieke tegenstanders behoorlijk lastig maken. Hij moet wetten bekrachtigen die het parlement heeft aangenomen, benoemt de premier, bestuursleden van de Centrale Bank en rechters. Zeman heeft in zijn eerste termijn laten zien dat hij uiterst handig is in het oprekken van de grenzen van zijn politieke speelruimte. Hij passeerde bijvoorbeeld in 2013 het parlement met de installatie van een waarnemend kabinet van geestverwanten. Tijdens de campagne heeft Zeman beloofd dat premier Andrej Babis een tweede kans krijgt om een regering te vormen nadat diens minderheidskabinet vorige week in het parlement was weggestemd. Hij zou aan het einde van zijn eerste ambtstermijn, die volgende maand afloopt, Babis willen herbenoemen.