Trumps dokter: president is gezond maar hij mag wel wat afvallen

Trump moest vorige week gedurende drie uur allerlei medische testen ondergaan in het Walter Reed National Military Medical Center in Bethesda. Het was het eerste gezondheidsonderzoek sinds zijn inauguratie vorig jaar. De dokter liet in een verklaring weten dat de president 108 kilo weegt en wel 5 tot 7 kilo mag afvallen. Daarvoor zou de president een vetarm-dieet kunnen gebruiken en meer beweging.



De medische onderzoeken volgden op zorgen die zijn gerezen nadat Trump moeite had om woorden goed uit te spreken tijdens een belangrijke toespraak. In het spraakmakend boek Fire and Fury dat over Trumps Witte Huis verscheen, wordt hij neergezet als ongeconcentreerd en kinderlijk. In de medische test werd op verzoek van de president ook zijn mentale gezondheid gemeten. Daaruit blijkt dat hij geen Alzheimer’s of dementie heeft. Trump heeft geen testen ondergaan over zijn psychische gesteldheid.