Trump: zoektocht naar vaccin is als ontwikkeling van de atoombom

‘Drugs- en pornobun­ker van Nederlan­der verhuurde ook servers aan extreem­recht­se groep’

18:13 De geheime cyberbunker die in de herfst werd ontmanteld in het zuidwesten van Duitsland huisvestte naast allerlei dark web-marktplaatsen ook de gegevens van een pan-Europese extreemrechtse beweging. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Koblenz na berichtgeving door Duitse media. Daarin reageerde de Nederlandse hoofdverdachte Herman Johan X. (60) voor het eerst op de aantijgingen jegens hem. X. zou eerder ook een datacentrum hebben gerund in de atoombunker in Kloetinge.