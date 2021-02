Trump zinspeelt in speech op nieuwe kandidatuur in 2024

Trump-cultus

Richtingenstrijd

De Republikeinse partij was de afgelopen weken verwikkeld in een richtingenstrijd, tussen overtuigde Trumpisten en een vleugel die de verering van de voormalig president beu is. ,,De Republikeinse partij is verenigd,” wilden zijn speechschrijvers Trump laten zeggen. ,,De enige verdeeldheid is tussen een handvol partijbonzen in Washington D.C. en alle anderen, in het hele land.”