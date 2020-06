Trump ziet opzet in val 75-jarige demonstrant

WHO: Wie geen symptomen heeft, verspreidt coronavi­rus nauwelijks

12:32 Zijn patiënten zonder symptomen wel of niet besmettelijk? Het is één van de grote vragen deze coronacrisis. Eerst was er de weinig geruststellende gedachte dat besmette personen zonder symptomen wel degelijk anderen snel kunnen besmetten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de asymptomatische verspreiding nu toch een ‘zeer zeldzaam’ gegeven.