Trump zet voet op Noord-Koreaanse bodem als eerste president ooit

update/videoAmerika en Noord-Korea gaan opnieuw praten over de denuclearisatie tussen beide landen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vandaag nadat hij in de gedemilitariseerde zone (DMZ) tussen beide Korea’s ruim drie kwartier in gesprek was geweest met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

,,De bijeenkomst was heel goed, heel sterk. We zullen zien wat er kan gebeuren”, reageerde Trump na zijn gesprekken met Kim. Hij zei dat beide partijen teams zouden opzetten om vastgelopen gesprekken over het nucleaire programma van Noord-Korea los te trekken.

Beide leiders ontmoetten elkaar in het Freedom House aan Zuid-Koreaanse kant in de Koreaanse gedemilitariseerde zone (DMZ). Eerder stak Trump samen met de Noord-Koreaanse leider als eerste Amerikaanse president de grens over naar Noord-Korea.

Grote eer

,,Stappen over die lijn was een grote eer”, zei Trump. ,,Het is een zeer moedige en vastbesloten daad,” reageerde Kim via een vertaler. Trump prees de banden met Kim en nodigde hem uit voor het Witte Huis. ,,We vinden elkaar aardig, begrijpen elkaar en dat kan tot mooie dingen leiden”, reageerde de Amerikaanse president. Geen enkele Noord-Koreaanse leider heeft ooit Amerika bezocht. Als Kim op de uitnodiging van Trump ingaat, zou dat een grote diplomatieke stap zijn voor Kim. Hij bereikte wat velen voor hem niet konden, namelijk om tafel gaan met een Amerikaanse leider.



Kim zou het ook een grote eer vinden als Trump zijn hoofdstad Pyongyang zou bezoeken. De Noord-Koreaanse leider zei dat hij en de Amerikaanse president Donald Trump een “uitstekende relatie” hebben. ,,Hierdoor kunnen we samen grote obstakels uit de weg ruimen.”

Nucleaire gesprekken

Trump en Kim gaven elkaar de hand en praatten vervolgens met verslaggevers voordat ze een gebouw aan de Zuid-Koreaanse kant van de grens binnengingen. Bijna een uur spraken ze daar met elkaar. De Zuid-Koreaanse president Moon liep na het gesprek met de twee mee naar buiten. De drie liepen terug naar de grens en namen afscheid van elkaar, waarna Kim de grens overstak naar Noord-Korea. Terwijl ze terugliepen zei Kim nog: ,,Dit gesprek is het signaal dat we vanaf nu ieder moment met elkaar om tafel kunnen gaan.” Het is de derde ontmoeting tussen de twee leiders in iets meer dan een jaar.

De Amerikaanse president nodigde Kim gisteren via Twitter uit om zijn hand te komen schudden. ,,Ik kijk ernaar uit om gedag tegen hem te zeggen”, zei Trump. ,,Al is er natuurlijk altijd een kans dat het niet doorgaat, maar het lijkt erop dat onze teams eruit gaan komen. We willen dit allebei. Het zal wel erg kort zijn. Alleen even handen schudden, maar dat is oké. Een handdruk betekent veel.”

Volledig scherm De Amerikaanse president Donald Trump steekt de grens over naar Noord-Korea om kort met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te spreken. © AFP

Onderhandelingen

De Verenigde Staten en Noord-Korea zijn in onderhandeling over het kernprogramma van het geïsoleerde regime in Pyongyang. Trump eist van Kim volledige ontmanteling van nucleaire wapens en ballistische raketten die met een kernkop kunnen worden uitgerust.

Eerder deze week meldde de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in dat achter de schermen gewerkt wordt aan een derde top tussen beide landen. De voorgaande twee ontmoetingen tussen Trump en Kim leverden weinig concreets op.