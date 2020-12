Trump zet alsnog handtekening onder coronasteunpakket VS

Politie VS schiet opnieuw ongewapen­de zwarte man dood

25 december In de Verenigde Staten is opnieuw verontwaardiging ontstaan over buitensporig politiegeweld en racisme, nadat een witte agent een ongewapende zwarte man had doodgeschoten in Columbus, in de staat Ohio. Drie weken eerder had zich in dezelfde stad al een soortgelijk geval van politiegeweld voorgedaan.