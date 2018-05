Trump zegt atoomakkoord met Iran op

Hij noemde het akkoord eerder al 'krankzinnig en belachelijk.' De Amerikaanse president gaf aan dat de nucleaire deal moest worden aangepast en dreigde al eerder deze anders op te zeggen. ,,Als deze deal in stand zou blijven zou er snel een nucleaire wapenwedloop in het Midden-Oosten volgen'', aldus Trump vanavond.

Het schrappen van het akkoord geeft Amerika volgens Trump de ruimte om Iran nieuwe strafmaatregelen op te leggen. De VS vrezen onder meer dat Iran in de toekomst hoogverrijkt uranium zal gebruiken voor het ontwikkelen van kernwapens. Iran heeft laten weten niet te piekeren over het aanbrengen van veranderingen in het akkoord.