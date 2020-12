Trump wil verkiezingsuitslag Georgia ongeldig laten verklaren

VIDEO Onderzoek VS naar vermeende omkoping in ruil voor presiden­tiële gratie

2 december Het Amerikaanse ministerie van Justitie doet onderzoek naar een mogelijk misdrijf waarbij geld naar het Witte Huis is gesluisd in ruil voor een presidentieel gratiebesluit, staat in gerechtelijke stukken die zijn ontsloten bij een federale rechtbank. Die bracht dinsdag een bevel met veel zwartgelakte passages naar buiten, waarin een onderzoek werd gelast naar ‘omkoping in ruil voor gratie’.