Trump wil niet terug op Twitter

Update Drie doden en zes gewonden bij schietpar­tij in Amerikaan­se school: ‘Dader kon snel gestopt worden’

Bij een schietpartij in een middelbare school in de Amerikaanse stad St. Louis (Missouri) zijn drie mensen gedood en zes mensen gewond geraakt. Dat meldt de lokale politie. Ook de schutter kwam om het leven. Het drama gebeurde rond 09.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) in de Central Visual and Performing Arts High School.

24 oktober