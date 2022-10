Trump wil interventie ​​Hooggerechtshof in onderzoek naar geheime documenten

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft in de strijd over geheime documenten die in beslag zijn genomen werden in zijn huis Mar-a-Lago in Florida een beroep gedaan op het Hooggerechtshof. Zijn advocaten hebben de hoogste rechtbank van de VS gevraagd de beslissing van een lagere rechtbank te vernietigen.

Trump en zijn team willen voorkomen dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geheime documenten onderzoekt die bij hem in beslag zijn genomen. ,,De Amerikaanse regering probeert een geschil over het beheer van documenten te criminaliseren”, aldus Trumps advocaten in hun motie. Zo hoopt Trump te voorkomen dat het Amerikaanse ministerie van Justitie de in beslag genomen documenten onderzoekt.

Eind september behaalde het Amerikaanse ministerie van Justitie een belangrijke overwinning in de rechtbank, die oordeelde dat onderzoekers een deel van de in beslag genomen documenten mochten blijven gebruiken voor hun werk. Daarmee werd de beslissing van een rechtbank in de staat Florida vernietigd. Die had de onderzoekers verboden de geheime documenten te gebruiken zolang de in de zaak aangewezen onafhankelijke arbiter (special master), Raymond Drearie, de documenten nog in overweging had. Die arbiter werd op verzoek van Trump aangewezen, volgens critici om het onderzoek van Justitie te vertragen.

Het strafrechtelijk onderzoek gaat onder meer over de vraag of er vertrouwelijke papieren zijn achtergehouden en of er geprobeerd is een federaal onderzoek te dwarsbomen. Beide vergrijpen zijn strafbaar. Volgens Trump heeft hij er tijdens zijn presidentschap voor gezorgd dat de documenten waar het over gaat niet meer geheim zijn, maar volgens de rechtbank is daar geen bewijs voor gevonden.

Begin augustus doorzocht de FBI het landgoed Mar-a-Lago van Trump in Florida. Daarbij werden diverse geheime documenten in beslag genomen die nog stamden uit de tijd van Trumps presidentschap, waaronder ook papieren met de hoogste status van geheimhouding. Volgens de wet had dat materiaal direct na het aflopen van Trumps termijn aan het Nationaal Archief moeten zijn overhandigd. Trump en zijn advocaten hebben meerdere keren beweerd dat de FBI-agenten belastend bewijs zelf hebben neergelegd in Mar-a-Lago, maar ook die claim is tot nu toe niet bewezen.