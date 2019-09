Trump vroeg president Oekraïne om Biden te onderzoeken, Clinton spreekt van ‘verraad’

Trump vroeg zijn Oekraïense ambtgenoot of Biden destijds een onderzoek heeft getorpedeerd naar een onderneming waar diens zoon werkte. ,,Er wordt veel gesproken over Bidens zoon, dat Biden de vervolging liet stoppen en veel mensen willen daar meer over weten, dus wat je ook kan doen met de openbare aanklager zou geweldig zijn”, zei Trump tijdens het gesprek. ,,Biden liep te pochen dat hij de vervolging liet stopzetten, dus als je dat kan bekijken... Het lijkt me vreselijk”, aldus Trump.

Zelenski belooft om de Amerikaanse president te helpen: ,,Aangezien we de absolute meerderheid hebben in ons parlement, zal de volgende openbare aanklager voor 100 procent mijn kandidaat zijn die wordt goedgekeurd door het parlement en die in september als openbare aanklager zal starten. Hij of zij zal de situatie onderzoeken”, antwoordt de Oekraïense president.

Het telefoongesprek vond plaats nadat Trump de Amerikaanse overheid de opdracht had gegeven om zo’n 391 miljoen dollar steun aan Oekraïne te bevriezen.

Rivaal

Biden, die van 2009 tot 2017 de Amerikaanse vicepresident was, staat momenteel aan de leiding in de Democratische voorverkiezingen. Als hij daar als winnaar uit de bus komt, zal hij het bij de presidentsverkiezingen van 2020 tegen Donald Trump opnemen.

De VS geven militaire steun aan Oekraïne sinds de Russische annexatie van de Krim in 2014. De 391,5 miljoen dollar die Trump on hold liet zetten was goedgekeurd door het Congres om Oekraïne te helpen bij de aanpak van Russische separatisten in het oostelijke deel van het land.

Ontkent dwang

Trump gaf zondag toe dat hij Biden en diens zoon Hunter tijdens een gesprek met Zelenski aankaartte. Hij ontkent echter dat hij de Oekraïense president probeerde te dwingen om een corruptieonderzoek naar Joe en Hunter Biden te voeren in ruil voor de Amerikaanse militaire hulp. Trump zei eerst dat hij het geld liet bevriezen omwille van de corruptie in Oekraïne, later beweerde hij dat het was omdat Europese landen zoals Frankrijk en Duitsland de leiding moeten nemen in het voorzien van hulp aan Kiev, niet de VS.

Omtrent het telefoongesprek ontstond grote controverse nadat een klokkenluider binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten een klacht indiende bij een interne waakhond aangaande Trumps gesprek met Zelenski. Hoewel het bij wet verplicht is dat dergelijke klachten worden doorgespeeld aan het Congres, weigert de Trump-administratie dat te doen.

Gisteren kondigde Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, aan dat er een afzettingsprocedure tegen Trump wordt ingesteld.

Reactie Clinton

De voormalige presidentskandidaat en oud-minister Hillary Clinton is het eens met de procedure en stelt dat Trump het land ‘verraden’ heeft. ,,Dat is geen politiek statement, het is keiharde realiteit en we moeten nu optreden. Hij is een duidelijk en aanwezig gevaar voor de dingen die ons sterk en vrij houden. Ik steun de afzettingsprocedure.”

Het Huis van Afgevaardigden moet nu besluiten of ze gaat stemmen over afzetting. Dat betekent niet direct dat Trump ook daadwerkelijk uit het Witte Huis gezet zal worden. Daarvoor moet ook twee derde van de Senaat instemmen. Dat is vooralsnog onwaarschijnlijk. Een meerderheid van de Senaat is in handen van Trumps eigen Republikeinse partij.

Later meer informatie. Lees hieronder het transcript