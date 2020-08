Trump verleent gratie aan overleden Susan B. Anthony, die werd opgepakt voor illegaal stemmen

Anthony weigerde te betalen en ging vrijwillig de gevangenis in. ,,Ik zal nooit een dollar betalen van deze onrechtvaardige straf”, reageerde de activiste. Haar straf is in al die tijd nooit kwijtgescholden. Trump heeft daarom besloten haar postuum gratie te verlenen. ,,Vrouwen domineren de Verenigde Staten”, aldus de president in het Witte Huis. ,,Ze heeft nooit gratie gekregen. Waarom duurde het zo lang?”

Omstreden

De vervolging van Anthony zette de strijd voor vrouwenkiesrecht in de schijnwerpers. Ze stierf veertien jaar voordat vrouwen in de Verenigde Staten het recht kregen om te stemmen, in 1920, al wordt daar pas in 1965 de Voting Rights Act van kracht, waarmee een eind kwam aan rassendiscriminatie bij het stemmen.

Anthony is enigszins omstreden omdat ze zwarte vrouwen grotendeels uitsloot van haar beweging. Historicus Ann Dexter Gordon, die een doctoraat in de Amerikaanse geschiedenis heeft behaald aan de Universiteit van Wisconsin-Madison, ontkent dat Anthony racistische motiven had.

,,De beschuldiging dat Anthony niet wilde dat zwarte vrouwen stemden, is gewoon verkeerd”, zei ze in 2017 op een evenement. ,,Er is veel materiaal dat het tegendeel bewijst. Maar het idee leefde toen, en leeft nog steeds. Laten we ons vooral blijven inspireren door Susan’s toewijding aan stemrecht als een fundamenteel recht op Amerikaans staatsburgerschap.”

Anthony streed ook tegen slavernij in de Verenigde Staten. Ze stierf op 13 maart 1906 in haar huis in Rochester aan de gevolgen van een hartziekte.

Controversiële figuren

Eerder op de dag gaf Trump al aan dat hij een ‘zeer belangrijk persoon’ gratie gaat verlenen. NSA-klokkenluider Edward Snowden en voormalige adviseur nationale veiligheid Michael Flynn werden als mogelijke kandidaten genoemd.

Van Trump is bekend dat hij er niet voor terug deinst om controversiële figuren gratie te verlenen: zo schold hij de gevangenisstraf kwijt van zijn voormalige campagnemedewerker Roger Stone (67). Die was veroordeeld omdat hij voor het Amerikaans Congres had gelogen over zijn bemoeienis met de door de Russen gehackte e-mails van de Democraten.

Ook Joe Arpaio, een controversiële sheriff uit Arizona die door een rechter schuldig bevonden was aan minachting van het hof omdat hij weigerde te stoppen met het visiteren van allochtonen, werd door Trump vrijgesproken.

