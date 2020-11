Trump verleent gratie aan kalkoen, maar ‘profetische’ editie van 2018 trekt alle aandacht

Maar veel viel er dus dit jaar niet te lachen, in tegenstelling tot de vervlogen tijden van de flauwe mopjes van Barack Obama tijdens zijn presidentschap. Of Trump zelf, die zich in het verleden ook wel eens meer in vorm toonde. Zoals vorig jaar, over de afzettingsprocedure tegen hem. Of in 2018, toen hij grapjes maakte met, achteraf gezien, opvallend voorspellende kracht.



Over de online stemming welke kalkoen zou mogen overleven, Carrots (Wortels) of Peas (Erwten) zei Donald Trump toen: ,,De winnaar van deze stemming werd bepaald door een eerlijke en open verkiezing op de website van het Witte Huis. Dit was een eerlijke verkiezing. Jammer genoeg wou Carrots zijn nederlaag niet toegeven en eiste hij een hertelling. De strijd met Carrots gaat verder.’’



Trump verleende uiteindelijk beide kalkoenen gratie in 2018, ook al leed Carrots weldegelijk een nederlaag. ,,Ik moet je zeggen dat we tot een besluit zijn gekomen’’, sprak hij. ,,Carrots, het spijt me je te moeten melden dat het resultaat niet gewijzigd is. Pech, Carrots.’’