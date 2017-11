Trump verklaart ook leeuwen vogelvrij: koppen mogen als souvenir mee naar VS

De Amerikaanse overheidsdienst Fish and Wildlife Service (FWS) is volgens ABC al vorige maand begonnen met het goedkeuren van aanvragen om Afrikaanse leeuwentrofeeën in te voeren. Trofeeën van leeuwen die werden geschoten in Zambia en Zimbabwe mogen meegenomen worden. Ook voor sommige trofeeën van in Zuid-Afrika geschoten leeuwen geldt dat, is te lezen in nieuwe regelgeving op de site van de FWS.

Lees ook Olifant geschoten? Van Trump mogen jachttrofeeën weer mee naar huis Lees meer

Erkend als bedreigde diersoort

Nadat de leeuw Cecil in juli 2015 uit een natuurpark in Zimbabwe werd gelokt en doodgeschoten door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer, werd de import van leeuwentrofeeën verboden. Uitzondering waren trofeeën afkomstig van jachtactiviteiten die bijdragen aan natuurbehoud. In januari vorig jaar werd het verbod absoluut, nadat de FWS de leeuw als bedreigde diersoort erkende. In de nieuwe richtlijnen wordt het verbod echter niet alleen geschrapt maar ook opgeheven voor leeuwen die werden geschoten in de periode dat het verbod van kracht was.



Wayne Pacelle, voorzitter van de organisatie Humane Society US, wil de FWS nu voor de rechter slepen. ,,Afrikaanse olifanten en leeuwen dragen miljarden dollars bij aan de Afrikaanse economie, maar alleen als ze in leven blijven. Ze doden doet hun populaties krimpen, bedreigt de safari-ervaring en berooft Afrikaanse landen.''

Kritiek