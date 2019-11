Trump twittert bizarre foto van zichzelf als bokslegende Rocky met blote borstkas

De Amerikaanse president Donald Trump (73) heeft vandaag een opvallende foto op Twitter gezet waarop hij met ontbloot bovenlijf te zien is als stoere bokser. Feitelijk gaat het om een afbeelding van Sylvester Stallone als het inmiddels legendarische filmpersonage Rocky Balboa uit de film Rocky III. Waarom Trump zijn hoofd op de gespierde torso van Stallone zette, is onduidelijk omdat hij het kiekje geen bijschrift gaf.

In een paar uur tijd kreeg de overduidelijk gemanipuleerde foto van de stoer kijkende ‘Trump‘ ruim 350.000 likes en zeker 90.000 reacties. De president, momenteel op verkiezingscampagne in de Amerikaanse staat Florida, heeft nog niet echt op alle commentaren gereageerd. Hooguit op de hilarische reactie van de Britse presentator Pierce Morgan die zijn Twitter-profielfoto veranderde in een pinguïn met daarop zijn eigen hoofd. Morgan trakteerde de Trumpfoto op twee lachende emoticons, die vervolgens een retweet kregen van Trump. ‘Ik ben waarschijnlijk de eerste persoon in de geschiedenis die de president van Amerika twee emoji's liet retweeten’, aldus Morgan

Tijdens zijn optreden in Florida maakte Trump volgens media in de VS een krachtige indruk. En merkte hij op dat zijn leeftijd geen enkel probleem is voor een herverkiezing. Volgens Trump vroeg een arts hem onlangs tijdens een medisch onderzoek zijn ‘prachtige borst’ te tonen. ,,Hij zei: trek uw shirt uit en laat die mooie borstkas maar eens zien. De dokter reageerde met de opmerking dat hij er nog nooit zo één had gezien.”

Algemeen wordt aangenomen dat de opmerkelijke tweet een staaltje zelfspot van Trump is. Recent werd bekend dat hij een BMI (body mass index) heeft van 30,4 wat betekent dat hij volgende de geldende maatstaven een tikkeltje zwaarlijvig is. Trump staat bekent als fanatiek golfer. Menigeen adviseert hem op Twitter de golfgreens eens over te slaan en een partijtje te gaan boksen.

Volledig scherm De tweet © Twitter