Trump trekt teugels immigratie verder aan

Met betrekking tot de opvang van vluchtelingen, het debat over hun aantal en hun land van herkomst, moet de kwestie van de eigen veiligheid van het gastland in principe op de eerste plaats komen. Momenteel is er een bovengrens van 50.000 vluchtelingen per jaar. De lijst met betrokken landen moet ook voortdurend worden bijgewerkt, aldus het ministerie.

Inreisverbod

Trump besloot in oktober vorig jaar om het Amerikaanse vluchtelingenprogramma in principe voort te zetten. Maar voor vluchtelingen uit elf landen, die niet bij naam zijn genoemd, gaf hij opdracht tot verdere toetsing binnen negentig dagen. Deze deadline, waarin mensen uit de betroffen landen alleen per geval tot de VS konden worden toegelaten, is nu verlopen.