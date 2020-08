Trump trekt afkomst Kamala Harris in twijfel

Trump refereerde wellicht naar een opiniestuk geschreven door John Eastman, een professor en grondwet-expert uit Californië. Eastman haalt de Amerikaanse grondwet aan, waarin staat dat alleen mensen die in de Verenigde Staten geboren zijn ‘kans maken om het ambt van president te bekleden'. Volgens Eastman valt Harris daar wellicht buiten, als haar ouders ten tijde van haar geboorte geen staatsburger waren.

Harris, dochter van een Indiase moeder en Jamaicaanse vader, is in 1964 geboren in de Amerikaanse stad Oakland, naast San Francisco. Daarmee is ze volgens de wet automatisch een Amerikaans staatsburger. Wat voor verblijfsvergunning haar ouders op dat moment hadden, is volgens de wet irrelevant.

Trump beweerde jarenlang hetzelfde over voormalig president Barack Obama. Hij was tien jaar geleden was een van de felste pleitbezorgers van de zogeheten ‘birther movement’, die het Amerikaanse staatsburgerschap van Obama in twijfel trok. De aanhangers van deze theorie meenden dat Obama in Kenia was geboren. Obama gaf in 2011 zijn geboortecertificaat vrij, in de hoop een einde te maken aan de geruchten. Trump hield vol dat het geboortebewijs ‘vals’ was.

Critici menen dat het in twijfel trekken van de twee politici geen toeval is, ‘birtherism’ komt alleen voor bij zwarte of bruine kandidaten, zeggen zij, en heeft een racistische ondertoon. De afkomst van Congreslid Ilhan Omar uit Minnesota, tevens staatsburger, wordt door aanhangers van Trump ook in twijfel getrokken. Zelfs de Amerikaanse president zelf heeft gezegd dat Omar, sinds haar twaalfde in de VS, ‘terug moet keren naar haar eigen land’ en laat zijn aanhangers tijdens verkiezingsbijeenkomsten ‘stuur haar terug’ scanderen. Trump is dezelfde mening toegedaan over Congresleden Ayanna Pressley, Rashida Tlaib en Alexandra Ocasio-Cortez - allen vrouwen van kleur. ‘Laf, xenofobisch, racistisch. Het presidentiële ambt onwaardig’, twitterde nota bene Kamala Harris hier eerder over. Ook de Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft insinuaties over de afkomst van politici van kleur veroordeeld.

De Democratische Partij zei op CNN 'niet verbaasd' te zijn over de opmerkingen van Trump. ,,We zijn wel verbaasd dat hij er al zo snel na het bekend worden van haar nominatie mee komt," aldus de Democraten in een reactie.