Trump toch niet achter slotverklaring G7

UpdateDe Amerikaanse president Donald Trump staat toch niet achter de gezamenlijke slotverklaring die aan het einde van de G7-top is samengesteld. Volgens hem heeft de Canadese premier Justin Trudeau valse verklaringen afgelegd. Dat heeft hij op Twitter laten weten, enkele uren nadat hij de top had verlaten om naar Singapore af te reizen.

Trump zegt dat hij Amerikaanse vertegenwoordigers het slotakkoord niet heeft laten ondertekenen. Hij noemt daarbij als reden de verklaringen die Trudeau na afloop van de top op een persconferentie heeft afgelegd, toen Trump al was vertrokken. Trudeau had aan het einde van de top tussen de zeven invloedrijkste industrielanden in het Canadese La Malbaie gezegd dat ze het toch eens waren geworden over een slotverklaring.

Beledigend

Trudeau sprak de woorden toen Trump al was vertrokken naar Singapore voor zijn ontmoeting komende dinsdag met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens de Amerikaanse president waren de woorden van Trudeau dat Canada niet met zich laat sollen 'heel oneerlijk en zwak'. Trump zegt dat Trudeau zich tijdens de top juist mild opstelde. Dat de Canadese premier de Amerikaanse importheffingen tijdens het persmoment 'soort van beledigend' noemde, schoot bij Trump in het verkeerde keelgat.

Ook de importheffingen van Canada zijn volgens Trump reden om niet achter de slotverklaring te staan. De Amerikaanse president vindt dat de heffingen die de VS rekenen een eerlijke reactie zijn op de tarieven die Canada hanteert voor zuivelproducten. Trump laat tevens weten nu eerst te kijken naar importheffingen op auto's die volgens hem 'de Amerikaanse markt overspoelen'.

Groei en werkgelegenheid

De slotverklaring vermeldde onder meer dat de G7-landen zich ondanks de geschillen willen inzetten om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken. ,,Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid", aldus de verklaring. Ook zouden de landen gezamenlijk inzetten op het moderniseren van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Volgens de Franse president Emmanuel Macron is het tijd voor actie, nu alle landen een overeenkomst over handel hebben gesloten.

Dat de leiders van de zeven landen het toch nog eens leken te zijn geworden was verrassend, omdat de Amerikaanse president Donald Trump fel is bekritiseerd door de andere zes leiders in de aanloop naar de top. De recente Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium en de terugtrekking van de Verenigde Staten uit het atoomakkoord met Iran riepen veel wrevel op bij de andere zes landen, Frankrijk, Duitsland, Japan, Canada, Groot-Brittannië en Italië.

De Britse premier Theresa May liet na afloop weten dat het goed is om openlijk over meningsverschillen te praten. En volgens haar is dat met de VS ook gedaan.

Trump leek tevreden

President Trump toonde zich aanvankelijk zeer in zijn nopjes met de uitkomst. ,,Fantastische bijeenkomst en relatie met zes leiders, zeker omdat ze begrijpen dat ik ze niet meer kan toestaan hoge invoertarieven te vragen en subsidies toe te staan. Ze begrijpen volledig waar ik vandaan kom'', aldus Trump in een eerdere tweet. ,,We hebben lang genoeg toegestaan dat we werden misbruikt op het gebied van handel.''

Milieu

Niet over elk onderwerp werden de landen het overigens eens. Dat de landen klimaatverandering willen tegengaan door verdere samenwerking, werd niet gesteund door de Verenigde Staten. De Duitse bondskanselier Angela Merkel klaagde dat de VS geen verbintenis wilde aangaan in de strijd tegen plastic afval, zo meldde Belga.

De VS zijn volgens Merkel het enige land van de zeven dat weigerde zich ertoe te verbinden om plastic afval volledig te recyclen tegen 2030. ,,De Verenigde Staten zijn voorstander van het beschermen van de oceanen, maar willen zich niet conformeren aan vastgestelde doelstellingen daaromtrent", zei Merkel zaterdag in de marge van de G7-top.

Zomer 2019 nieuwe top

De volgende top van de G7-landen zal in de zomer van volgend jaar plaatsvinden in het Franse kustplaatsje Biarritz. De Franse president Emmanuel Macron maakte dat na afloop van de top van vandaag bekend.

Frankrijk neemt dan het voorzitterschap over van Canada, dat dit jaar gastheer was. In Biarritz, in het zuidwesten van Frankrijk aan de Atlantische Oceaan, komen dan de leiders van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Duitsland, Italië, Canada en Frankrijk bijeen.

Rusland