Trump stuurt reservisten naar grens met Mexico

Om hoeveel gardisten het in totaal gaat is niet bekendgemaakt. De manschappen blijven er wat Trump betreft tot de muur is gebouwd die in hij de verkiezingscampagne beloofde. ‘De wetteloosheid aan onze zuidgrens druist in tegen de veiligheid en soevereiniteit van het Amerikaanse volk’, zo schrijft de Amerikaanse president in zijn memo. Hij heeft daarom geen keuze en moet actie ondernemen.



Trump stuurt sinds enkele dagen tweets rond waarin hij tekeergaat tegen illegale immigratie. Hij beschuldigt Mexico ervan ongeremd drugs en criminelen de VS binnen te loodsen. Trump verwees deze week ook naar een groep van een duizendtal migranten uit Honduras en Guatemala, die via Mexico op weg waren naar de VS. ‘Als die groep onze grens bereikt, dan zijn onze wetten zo zwak en zielig, dat het lijkt alsof we geen grens hebben’, zei hij.