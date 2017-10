'Trump stelt zich harder op tegen Iran, maar laat akkoord intact'

Pinguïnkuikens sterven massaal op Antarctica

14:55 Een kolonie van circa 40.000 Adeliepinguïns op Antarctica heeft een rampzalige broedperiode achter de rug. Op twee pinguïnkuikens na zijn alle jongen verhongerd. Het is de tweede keer in vier jaar dat de kolonie een dergelijke slag te verwerken krijgt, terwijl het in de vijftig jaar daarvoor nooit is voorgekomen.