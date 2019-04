Trump stapt uit verdrag over wapenhandel

video Dierenorga­ni­sa­tie vindt viraal filmpje van chimpansee met smartphone verre van schattig

19:54 Een bekende dierenwelzijnsorganisatie roept mensen op twee keer na te denken voordat ze een apenfilmpje liken dat deze week viraal ging. In het ogenschijnlijk schattige filmpje is te zien hoe een chimpansee op een smartphone door Instagram scrollt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar zo mogen we dat nooit gaan zien, benadrukt het Jane Goodall Institute, dat opkomt voor het welzijn van primaten.