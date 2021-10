Trump stapt naar rechter om vrijgave documenten te voorkomen

Goese oorlogsve­te­raan voltooit monster­tocht: 3000 kilometer op blote voeten

17 oktober De Nederlandse Afghanistanveteraan Anton Nooteboom (34) heeft zondag een monstertocht van 3000 kilometer op zijn blote voeten door Australië voltooid. De uit Goes afkomstige ‘Barefoot Dutchman’, die in 2015 naar Australië vertrok, liep vijf maanden lang gemiddeld 25 kilometer per dag en haalde 75.000 Australische dollar (ongeveer 48.000 euro) op voor de mentale gezondheid van mannen.