Trump’s State of the Union: een tv-spektakel vol onwaarheden

Bij wedkantoren kon vooraf worden gegokt of Trump dinsdagavond meer of minder dan één foute bewering per 45 seconden uit zijn mond zou laten rollen. Voorafgaand had The Washington Post al 16.000 leugens en onjuistheden geturfd tijdens zijn gehele presidentschap.



The Donald voegde daar dinsdagavond nog minstens dertig aan toe, aldus de krant die begin jaren 70 verantwoordelijk was voor de val van Richard Nixon. Ook CNN, The New York Times en talloze andere media wogen elk van Trumps woorden meteen op een goudschaaltje.