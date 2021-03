Trump's minister van onderwijs had honderden miljoenen aan neveninkomsten

Het precieze bedrag is niet te achterhalen omdat het inkomen van DeVos wordt weergegeven in ruime bandbreedtes, zegt CREW. Maar het gaat volgens de waakhond om tenminste 225 miljoen dollar, en mogelijk zelfs ruim meer dan 414 miljoen. ,,We weten zeker dat ze een bedrag met acht nullen verdiende gedurende haar vier jaar durende ambtstermijn.”

De bedragen zijn afgeleid uit drie verschillende, jaarlijkse financiële rapporten die ze indiende gedurende haar tijd als minister. Veel van de bezittingen die ze daarin rapporteerde zijn simpelweg opgeschreven als ‘meer dan vijf miljoen dollar', of ‘meer dan een miljoen'.

Belangenverstrengeling

DeVos was Trump's rijkste kabinetslid, mede doordat haar familie het marketingbedrijf Amway bezit. Tenminste 75 miljoen van Devos’ verdiensten was afkomstig van Alticor, het moederbedrijf van Amway.



Er waren al langer ethische vragen over financiële belangenverstrengeling. Zo hield DeVos haar aandeel in het Neurocore aan. Dat bedrijf biedt behandelingen aan voor kinderen en volwassenen met angststoornissen, depressies en ADHD, en gebruikt daarvoor onbewezen ‘hersentrainingstechnieken’. Ook bleef haar man politieke donaties doen, onder meer gedurende de aanloop naar de verkiezingen in 2020.

De Senaat was tijdens haar aanstelling verre van eensgezind: nooit eerder was men zo verdeeld over een benoeming van een minister. Alle 48 Democratische senatoren stemden tegen de benoeming van DeVos.

