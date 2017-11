Trump ruziet met vader basketballers: Ik had ze in de cel moeten laten

LaVar Ball, de vader van een van de collegespelers, had in een interview vraagtekens gezet bij de rol die Trump heeft gespeeld bij de vrijlating van de basketballers. ,,Waarom was hij daarginds. Maak mij niets wijs. Iedereen wil dat het erop lijkt dat hij mij uit de nood heeft geholpen.''



Die woorden vielen verkeerd bij Trump. Eerder had de president de collegespelers al via Twitter laten weten dat ze hem best konden bedanken voor de rol die hij heeft gespeeld bij hun vrijlating. De basketballers bedankten Trump vervolgens op een conferentie. Ook verontschuldigden ze zich voor hun gedrag in China.