Trump: Puerto Rico moet blij zijn dat er niet meer doden vielen

Orkaan Maria trok eind vorige maand een spoor van vernieling over Puerto Rico. Inwoners zitten in sommige gevallen nog steeds zonder elektriciteit en stromend water. Communiceren is lastig, omdat veel kabels zijn verwoest door de overtrekkende orkaan. Trump kreeg de nodige kritiek over zich heen omdat hij lange tijd zweeg over de problemen en, in tegenstelling tot elders in Amerika, slechts een handjevol hulpverleners richting het eiland stuurde.



Geflankeerd door zijn Melania zette de president vandaag voet op Puerto Rico om de lokale bevolking persoonlijk toe te spreken. Maar in plaats van de situatie te sussen, leek hij deze alleen maar erger te maken. ,,Iedere dode is verschrikkelijk, maar als je kijkt naar een echte ramp als Katrina, en je kijkt naar de enorme hoeveelheid - honderden en honderden en honderden mensen die zijn overleden, en je kijkt naar wat hier is gebeurd, met een storm die heel overweldigend was, heeft niemand zoiets ooit gezien", sprak Trump in San Juan, vlak nadat hij uit het vliegtuig stapte.



,,Jullie kunnen blij zijn dat er niet meer doden vielen." Aan een plaatselijke ambtenaar vroeg hij vervolgens: ,,Wat is het dodental op dit moment? 17? 16 mensen bevestigd, 16 tegenover duizenden."