Trump: Poetin voelt zich beledigd door geruchten Russische bemoeienis

De twee wereldleiders ontmoeten elkaar in het Viëtnamese kuststadje Danang, voor de Aziatisch-Pacifisch forum Apec. Amerikaanse media plaatsen gretig foto’s van Trump en Poetin in overeenkomstige blauwe overhemden die de eensgezindheid van de mannen lijken te benadrukken. Maar de matchende outfit is een traditie op het congres en alle mannelijke regeringsleiders gingen vrijdag in het blauw op de groepsfoto. Het is één van de weinige keren dat Trump in het openbaar verschijnt zonder pak.