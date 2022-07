Trump over presidentsverkiezingen in 2024: ‘Ik moet ons land redden’

‘Pence in levensge­vaar bij bestorming Capitool’: Trump keek tv en weigerde in te grijpen

Tijdens de bestorming van het Capitool was het leven van de Amerikaanse vice-president Mike Pence direct in gevaar. Dat vonden zijn beveiligers op 6 januari vorig jaar. Zij wilden al afscheidsboodschappen voor hun familie doorgeven. President Trump deed onderwijl niets. Hij keek televisie en kwam urenlang niet in actie. ‘Niets kon hem in beweging krijgen’, klinkt het.

22 juli