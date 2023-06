Trump “nog geen tijd gehad” om spullen uit te zoeken en geheime documenten over te dragen

Trump in rechtbank aange­klaagd om achterhou­den geheime documenten, zegt onschuldig te zijn

De Amerikaanse oud-president Donald Trump (76) is dinsdagavond voorgeleid in de rechtbank in Miami om het achterhouden van geheime documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Bij aankomst werd hij formeel aangehouden. Het is de eerste keer dat een oud-president op federaal niveau wordt aangeklaagd. Trump gaf voor de rechter aan onschuldig te zijn.