Trump: Naming en shaming van parlementariërs die seksueel wangedrag afkopen

Spaanse politie in opspraak na in chat ophemelen van Hitler: 'Hij is een god'

17:57 Tientallen, zo niet honderden, politieagenten in de Spaanse hoofdstad Madrid zijn in opspraak geraakt door teksten die in een WhatsApp-groep werden uitgewisseld. In de berichtenapp werd onder meer Adolf Hitler opgehemeld en dreigende taal tegen migranten geuit.